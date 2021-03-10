В Госдуме решили запретить продавать животных на птичьих рынках и в зоомагазинах

В Госдуме подготовили законопроект о запрете продажи животных на птичьих рынках и в зоомагазинах, документ направлен в правительство, сообщает ТАСС.

В инициативе предлагается установить специальные требования к местам продажи животных через поправки в закон об ответственном обращении с животными. По словам автора законопроекта, главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, таким образом можно будет пресечь случаи негуманного обращения с живыми существами.

В документе указано, что сейчас звери в магазинах и на рынках содержатся в тесных клетках, лишены нормального питания, возможности выгула и общения, им не оказывается надлежащий уход и ветеринарная помощь.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект о запрете вылова морских животных для дельфинариев и других культурно-просветительских целей.