В Госдуме собрались ввести обязательную регистрацию собак

В Госдуме идет работа над законопроектом об обязательной регистрации собак. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы, замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По его словам, инициатива направлена на снижение количества бездомных животных на улицах. Шеин отметил, что пока владельцы не будут обязаны регистрировать своих собак, то животных так и будут выкидывать. Он подчеркнул, что обязательную регистрацию планируется сделать бесплатной.

Шеин также заявил, в мире практика система штрафов для хозяев, избавляющихся от собак подобным образом, широко распространена. Он добавил, что возможность регистрации других животных не рассматривается. Рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на сентябрь.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края местный депутат Владимир Ченчик («Единая Россия») расстрелял двух собак отдыхавшей на природе пары. Одна из них умерла на месте. Хозяйка животных рассказала, что депутат «в пяти метрах от мужа, без предупреждения, открыл огонь по собакам, произвел пять выстрелов».