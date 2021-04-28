Россиян предупредили о риске мошенничества в Telegram

Эксперты по информационной безопасности предупредили россиян о риске мошенничества в мессенджере Telegram из-за оплаты картами. Их мнения приводит «Коммерсантъ».

Они отметили, что есть риск появления в мессенджере фейковых торговых площадок, в том числе каналов якобы от лица знаменитостей. При этом ранее Telegram разрешил оплату картами во всех чатах.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников заявил, что нововведение грозит распространением фейковых торговых площадок. Кроме того, вырастет число аккаунтов, предлагающих участие в фейковых бонусных, скидочных и других акциях. Такое же мнение выразил управляющий RTM Group Евгений Царев, подчеркнув, что создание «фейковых точек продаж» в этом мессенджере станет массовым.

Технический директор RuSIEM Антон Фишман в свою очередь предположил, что могут появиться чаты и каналы якобы от лица известных людей с предложениями товаров и услуг, а также фейки брендов.

Мошенники могут воспользоваться отсутствием способов верификации каналов в мессенджере, считает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Он отметил, что отсутствие «галочки» у официального аккаунта станет основной причиной роста мошенничеств. Ведущий эксперт направления по информационной безопасности «Крок» Александр Черныхов добавил, что с точки зрения кибербезопасности возникают вопросы: насколько надежна платежная система и зашифрован ли исходящий трафик «хотя бы на уровне протокола HTTPS».

В феврале сообщалось, что в Telegram появился бот, давший возможность телефонным мошенникам работать через мессенджер. Технология подменяет номер звонящего и может изменять голос в трубке. После оплаты бот предлагает ввести номер абонента и номер, который собеседник должен увидеть на своем экране. При этом, чтобы использовать телефонию, не обязательно выходить из приложения мессенджера, что делает технологию доступной буквально любому желающему.