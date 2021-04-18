Россиянин случайно стал звездой на китайской «Фабрике звезд» и попал в «плен»

Житель Владивостока Владислав Иванов случайно стал участником китайской версии музыкального телешоу «Фабрика звезд». Как сообщает Telegram-канал издания Starhit, 27-летний россиянин хотел покинуть проект, но стал звездой передачи и оказался в плену обязательств перед продюсерами.

Иванов работал переводчиком одного из артистов. Продюсеры заметили юношу и предложили ему самому принять участие в шоу. Иванову пообещали, что через две недели он сможет поехать домой.

Россиянин взял псевдоним Лелуш (Lelush) и уже после первого выступления он стал популярен. Со временем у артиста появилось множество фанатов в Китае. В результате Лелуш стал местным айдолом, в азиатских странах это молодые исполнители с привлекательным имиджем, часто частично копирующего детские черты.

Иванов вскоре захотел покинуть шоу, но не смог, поскольку по контракту за это грозит крупный штраф. Отмечается, что исполнение россиянин далеко от идеала, он плохо двигается на сцене, а его лицо выражает недовольство текущим положением. Одну из песен он спел на русском языке, рассчитывая на выбывание из проекта.

Однако в итоге жюри поддержало артиста, а его клип стал популярным в китайских соцсетях. В результате в соцсетях Twitter и TikTok набирают популярность публикации с требованием освободить россиянина в «заложниках», в постах ставят теги #свободулелушу и #freelelush.