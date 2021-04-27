Освободившийся из «плена» китайской «Фабрики звезд» россиянин отправился домой

Россиянин Владислав Иванов, освободившийся из «плена» китайской версии музыкального шоу «Фабрика звезд», где он выступал под псевдонимом Лелуш (Lelush), отправился домой. Видео из аэропорта Пекина опубликовал Telegram-канал Mash.

В аэропорту Лелуша встретили поклонники, которые подарили ему букет цветов и половинку шоколадного батончика. В ответ он поблагодарил всех собравшихся и в сопровождении охраны пошел к стойке регистрации.

Иванов стал участником шоу случайно, работая переводчиком в Китае. Продюсеры заметили юношу и предложили ему самому принять участие в шоу, пообещав, что через две недели он сможет поехать домой. Уже после первого выступления Лелуш стал популярен.

Вскоре Иванов захотел покинуть шоу, но не смог, поскольку по контракту за это ему грозил крупный штраф, и таким образом попал в «плен». Фанаты же голосовали за Лелуша, и он успешно проходил из тура в тур. Пользователи сети стали требовать освободить россиянина из «заложников», ставя в постах теги #свободулелушу и #freelelush. В конце апреля молодой человек все-таки не прошел в финал проекта и освободился.