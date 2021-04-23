Популярный комик рассказал об обратной стороне съемок на ТНТ

Популярный комик Азамат Мусагалиев рассказал историю о нестандартной ситуации во время съемок для телеканала ТНТ. В YouTube-шоу «Я себя знаю!» он вспомнил об обратной стороне участия в подобных проектах.

«Я когда первый раз вышел в студию "Где логика?" вообще ничего не понимал. У меня было "ухо" (специальный наушник. — прим. «Ленты.ру»), и в него сотрудник подсказывал, правильный или неправильный ответ», — отметил он.

По словам Мусагалиева, иногда этот помощник «входил в кураж» и мог начать предлагать различные варианты общения с приглашенным участником шоу, говоря это все прямо в эфире во время съемок. «Вкидывает свои вопросики. Просит спросить его то, спросить его это, а еще спрашивает, слышно ли его, кивнуть, если да, или кивнуть, если нет», — пояснил комик.

Он вспомнил, как однажды на передачу пришел хореограф, наставник и член жюри шоу «Танцы» Мигель. В тот раз во время общения с ним помощник на "ухе" одновременно начал активно общаться с Мусагалиевым. «Мигель рассказывает, и этот говорит мне в ухо, а я уже ***** (ничего) не слышу. Звук идет как что-то неразборчивое. А в студии все смеются. Мигель в этот момент оказывается спрашивал у меня "Что с тобой?"» — пересказал ситуацию комик.

Мусагалиев подчеркнул, что в один момент и Мигель, и сотрудник канала замолкли, а он так и не понял, какой вопрос задал гость передачи, и что сообщил ему помощник. «И я повернул голову в сторону от Мигеля и сказал "Подожди"», — пояснил комик. После этого, по рассказам юмориста, был объявлен перерыв и съемочная группа его заверила, что «все идет нормально». «Когда действительно все идет нормально, никто такого не скажет», — заключил Мусагалиев.

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