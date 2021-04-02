Гарик Харламов обнажился перед гостями своего шоу

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов обнажили ягодицы перед гостями своего шоу — комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Выпуск опубликован на YouTube-канале «Ошуительное Хоу».

Поводом стал рассказ Мусагалиева о его новом шоу. «Это некое соревнование. Мы хотим показать, как это все весело проходит. Между нами занавеска, а когда она откроется, вы должны нас максимально рассмешить», — объяснил правила комик.

Харламов предложил провести репетицию проекта у них в студии. Мусагалиев согласился и посоветовал коллегам показать юмористическую миниатюру или песню. Однако когда занавес открылся, оказалось, что Харламов и Батрутдинов спустили штаны и показали гостям своего шоу ягодицы.

Дорохов рассмеялся, а Мусагалиев безмолвно смотрел на комиков из Comedy Club и лишь через некоторое время слегка улыбнулся. «Ну вот такая вот игра», — взял слово Мусагалиев. «Очень красивая, хорошая игра», — резюмировал Харламов.

Ранее Харламов опубликовал в Instagram «Самую короткую и прекрасную сказку», герой которой, услышав отказ от возлюбленной выйти за него замуж, принимает решение жить один и становится счастливым. Герой рассказа перестал опускать крышку унитаза, вступал в сексуальные отношения со служанками, соседками и подругами, пел в душе, громко рыгал и «чесал себе яйца».