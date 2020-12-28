Гарик Харламов высмеял боевую технику Гордона и Соловьева

Резидент Comedy Club Гарик Харламов посмеялся над боевой техникой украинского интервьюера Дмитрия Гордона и российского ведущего Владимира Соловьева. Новый пост юмориста доступен в Instagram.

Харламов опубликовал компиляцию из трех роликов. В первом Гордон на примере тренажера для отработки ударов показывает, как вырвать кадык у противника. На втором видео герой мема про «самого опасного в мире воина» — мужчина средних лет — говорит, что может рукой достать у человека ребро и им же выколоть ему глаз. Последний ролик — отрывок эфира Соловьева, где журналист показывал правильную технику удара рукой.

«Мне кажется, если бы Гордон и Соловьев подали заявку в MMA и реально забились бы, то это был бы самый рейтинговый бой на всем постсоветском пространстве. Да и денег бы заработали точно», — с иронией написал Харламов в описании.

Подписчики оценили чувство юмора Харламова и шутливо отметили, что у Гордона и Соловьева опасные стили борьбы, поэтому сложно предсказать, кто из бойцов выйдет победителем. «А выиграл бы Киселев», — пошутил один из комментаторов. Другой предложил выбрать судьей журналиста и блогера Юрия Дудя.