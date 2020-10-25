Харламов предложил переименовать «Давай поженимся!» во «В мире животных»

Комик Гарик Харламов в шутку предложил переименовать передачу «Давай поженимся!» во «В мире животных». Свою инициативу он объяснил в Instagram.

«Пора забирать у Дроздова название передачи "В мире животных"», — написал Харламов. К посту он прикрепил два фрагмента из одного выпуска «Давай поженимся!», в обоих из них герои находились в студии с питомцами.

На кадрах невеста по имени Елизавета принесла на эфир своего домашнего хорька, один из женихов, 45-летний Петр, взял с собой резиновую гусыню Стефанию, а другой, 30-летний Роман, — двух живых рептилий. «Здравствуйте, Лиза. Меня зовут Петр, это моя Стефания. Я думаю, мы подружимся вместе с вашей мохнаткой», — сказал первый жених девушке.

Ранее в октябре Харламов описал историю противостояния с Гузеевой. По словам комика, все началось с того, что он опубликовал видео, где фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудиодорожкой из «Давай поженимся!», Гузеева там говорила слово «пидорасина». Волна критики, поднявшаяся после публикации, побудила его продолжить шутить на эту тему.

Харламов неоднократно высмеивал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в Instagram, а также публиковал пародии на программу. Ведущие шоу отвечали на его колкости. В частности, сваха Роза Сябитова утверждала, что его подход унижает героев шоу, а Гузеева признавалась, что Харламов ее «просто задолбал».