Слепаков рассказал о постыдном случае с учительницей

Российский юморист Семен Слепаков в эфире передачи «Я себя знаю!» на YouTube поделился постыдной историей о себе из школьных времен. Комик рассказал, что однажды, будучи еще ребенком, он пострадал от действий учительницы.

«Честно сказать, учителям тоже должно быть стыдно за то, как они себя вели. Например, одна учительница в третьем классе была первой женщиной, которая потрогала меня за член», — сообщил Слепаков. На это ведущий Азамат Мусагалиев заинтересовался и спросил: «Зачем?»

По словам юмориста, преподавательница возмутилась тем, что Слепаков играл на подоконнике с другими школьником во вкладыши. «У нас очень строгая была учительница, в начальных классах она просто меня ненавидела. А вкладыши были самым дорогим, что у меня было в жизни. Кроме того, что она потом потрогала», — рассказал комик.

Слепаков заметил, что играть во вкладыши в школе было запрещено. «Я был в шортах, так как впереди был урок физкультуры. Она с криком "Слепаков, говно такое!" побежала за мной, а я схватил вкладыши и в туалете засунул их в трусы», — продолжил историю юморист.

В результате преподаватель пошла за комиком в мужской туалет. «Засунула руку ко мне в трусы, достала вкладыши, повела за руку в класс. Потом рассказала всем, что я прятал их в трусы. И весь класс смеялся надо мной», — закончил он рассказ под хохот зрителей в студии.

Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял поведение журналистки Ксении Собчак, взявшей интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова.