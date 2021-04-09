Слепаков рассказал о едва не загубившем его свидание случае в туалете

Российский юморист Семен Слепаков в эфире передачи «Я себя знаю!» на YouTube рассказал, как однажды на свидании оказался в ситуации, едва не загубившей впечатление о нем. Комик вспомнил случай, как из-за неработающего унитаза начал вылавливать собственные фекалии пачкой от чипсов.

«Учился в институте, была девушка, которая мне очень нравилась. Я за ней ухаживал, и вот мы оказались у нее дома. Все произошло, был романтичный вечер в однокомнатной квартире. После этого уснули. А я проснулся, захотелось в туалет. Все сделал и понял, что унитаз совершенно не работает, даже вода не набирается», — начал рассказ комик.

По словам Слепакова, он посчитал крайне некорректным «оставить такой след от этого романтичного вечера». В этот момент он услышал голос возлюбленной из спальни и посчитал необходимым оперативно решить проблему. «Я бегу на кухню и вижу там пустой пакет от чипсов. Беру его и иду в туалет ловить пакетом, заворачиваю все туда», — описал происходившее юморист под смех зрителей в зале.

В итоге Слепаков смог осуществить задуманное. «Забежал обратно на кухню к окну и в форточку его [пакет от чипов с содержимым] выкинул на улицу. После сел и такой облегченно: "Уф"», — завершил он историю. Комик уточнил, что девушка ничего не заподозрила. При этом Слепакову стыдно за свой поступок, поскольку кто-то мог найти наполненную фекалиями пачку и принять ее за упаковку с чипсами.