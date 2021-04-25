Россиянин «освободился из плена» китайской «Фабрики звезд»

Россиянин Владислав Иванов «освободился из плена» китайской версии музыкального шоу «Фабрика звезд», участником которого случайно стал. Молодой человек не прошел в финал проекта и теперь свободен. Соответствующая информация появилась в официальном Instagram-аккаунте шоу.

Организаторы шоу опубликовали совместное фото 11 финалистов шоу, 27-летнего россиянина из Владивостока, выступающего на проекте под псевдонимом Лелуш (Lelush) среди них не оказалось. По неофициальным данным, опубликованным в фанатских сообществах телешоу, Иванов занял 17 место, пишет РИА Новости.

Иванов стал участником шоу случайно, работая переводчиком в Китае. Продюсеры заметили юношу и предложили ему самому принять участие в шоу, пообещав, что через две недели он сможет поехать домой. Уже после первого выступления Лелуш стал популярен. Вскоре он захотел покинуть шоу, но не смог, поскольку по контракту за это ему грозил крупный штраф. Фанаты же голосовали за Лелуша, и он успешно проходил из тура в тур. Пользователи сети стали требовать освободить россиянина из «заложников», ставя в постах теги #свободулелушу и #freelelush.