Журналист Павел Лобков сообщил о попытках изгнать его с «Дождя»

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что руководство пытается изгнать его с работы, добившись ухода с должности по собственному желанию. Об этом он рассказал в посте в соцсети Facebook.

«Мне сегодня миньон Тихона Дзядко (главный редактор телеканала — прим. "Ленты.ру") Дмитрий Еловский сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира, причины мне не были разъяснены», — написал журналист.

По словам Лобкова, днем 23 апреля на встрече редакции «был второй суд над Лобковым». «"Дождь" — умер. Это — поминки. Нет больше живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой», — подчеркнул ведущий.

Лобков уточнил, что не планирует переходить на канал RT. «Напротив, скорее вообще вовне», — написал он, уточняя свои дальнейшие планы. «Я стар и зол. У вас — безгласные подростки, клака, послушные и зависимые. Я — нет. С наступающим днем Дождения», — заключил журналист.

В октябре 2020 года сообщалось, что Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга. Утверждалось, что у ведущего закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица. Ему вызывали скорую помощь на дом.

53-летний Лобков — журналист, ведущий «Дождя» на протяжении 10 лет. Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автором и ведущим программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».