Павла Лобкова решили уволить с «Дождя»

Журналиста Павла Лобкова решили уволить с телеканала «Дождь». Об этом сообщил главный редактор канала Тихон Дзядко в своем Facebook.

Как рассказал Дзядко, на прошлой неделе он отстранил Лобкова от эфира за неоднократные оскорбления коллег. В ответ журналист «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям», а также опубликовал частные переписки, заявил главный редактор. По его словам, после такого дальнейшее сотрудничество с Лобковым стало невозможным.

«Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей», — объяснил Дзядко. Он отметил, что на данный момент генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора.

Ранее Павел Лобков сообщал, что руководство телеканала пытается изгнать его с работы, добившись ухода с должности по собственному желанию. По его словам, причины отстранения от эфира ему никто не разъяснил.

53-летний Лобков — журналист, ведущий «Дождя» на протяжении 10 лет. Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автором и ведущим программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».