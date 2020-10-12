Журналиста Павла Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга

Журналист и телеведущий Павел Лобков был госпитализирован из дома. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Утверждается, что у ведущего телеканала «Дождь» врачи диагностировали сотрясение головного мозга. По данным источника, у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица.

Ведущему вызвали скорую помощь на дом. По предварительным данным, он самостоятельно упал и ударился. Медики утверждают, что Лобков в момент происшествия был в нетрезвом виде.

Сам Лобков пока никак не прокомментировал эти данные источника. Последний пост в Facebook ведущий опубликовал 11 октября в 21:20.

Павел Лобков — журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».

В июле журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. По его словам, ведущий во время стажировки пытался его целовать, трогал руки, приглашал домой и пытался переубедить его в ориентации. Лобков в ответ на обвинения сообщил, что был воспитан так, что границы устанавливались в процессе общения и признал, что это не оправдывает его действий. Он принес извинения тем, кому его поведение доставило дискомфорт.