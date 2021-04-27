Пользователь «Одноклассников» разозлился на комментарии и устроил стрельбу

Пользователь социальной сети «Одноклассники» обиделся на негативные комментарии и устроил стрельбу перед камерой. Ролик стрима публикует «Mash на Мойке» в Telegram.

Отмечается, что на записи 24-летний петербургский таксист Мухаммед запустил стрим в «Одноклассниках», однако вскоре начал получать негативные комментарии от юзеров, подключившихся к его трансляции. В итоге мужчину начали троллить, из-за чего он разозлился.

«Просто, *** (урод), ты шайтан, понимаешь? Ты шайтан просто и так пишешь», — произнес мужчина, а затем достал пистолет и начал стрелять в сторону камеры. Этот процесс он сопровождал нецензурной лексикой.

Сидевший рядом приятель не стал мешать водителю. Сначала напарник по стриму смотрел в камеру, держа в руках стакан с напитком, а затем слегка улыбнулся.

В октябре прошлого года 20-летняя блогерша из Мексики Арелин Мартинес (Areline Martínez) была случайно застрелена во время съемки ролика. Вместе с друзьями она разыгрывала похищение для видео в соцсети TikTok.