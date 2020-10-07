Блогершу случайно застрелили во время съемки ролика для соцсети

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20-летняя блогерша из Мексики Арелин Мартинес (Areline Martínez) была случайно застрелена во время съемки ролика. Как сообщает Daily Mail, вместе с друзьями она разыграла похищение для видео в соцсети TikTok.

Инцидент произошел 2 октября в городе Чиуауа у одного из домов. Девушка инсценировала похищение вместе с друзьями, в руках у которых было настоящее оружие.

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На опубликованных в сети кадрах с места события видно, что блогерша сидит рядом с мужчиной, также исполняющим роль заложника. На ее глазах повязка. Рядом с ними стоят двое вооруженных людей. Сначала «жертву» ставят на колени и приставляют к его виску оружие. Через мгновение один из мужчин делает выстрел в блогершу.

Сообщается, что на месте съемки было 10 человек, все они покинули территорию дома вскоре после смертельного ранения девушки. Прокуратура города уточнила, что один из участников позвонил в полицию и сообщил о стрельбе, но тоже покинул место преступления.

По версии прокуратуры, участник съемки, застреливший блогершу, ошибочно полагал, что оружие не заряжено. Сотрудники ведомства также намерены выяснить, откуда у мужчин оказались автоматы и пистолеты. Мартинес похоронили 5 октября, у нее остался ребенок, которому исполнился год.

Ранее сообщалось о кончине 15-летней американки, которая пыталась повторить популярный в TikTok челлендж. Его участники принимают в больших количествах лекарство от аллергии, чтобы увидеть галлюцинации.

Многие пользователи TikTok становятся известными после публикаций видео, на которых совершают странные или опасные для здоровья действия. Порой небезопасные челленджи становятся вирусными, и большое число блогеров пытается их повторить, чтобы повысить свою популярность.