В Госдуме рассказали о грядущей проверке WhatsApp от Роскомнадзора

Первый зампред комитета по информационной политике, IT и связи, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о грядущей проверке мессенджера WhatsApp от Роскомнадзора. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

В беседе с журналистами Боярский заявил, что рассмотрением данного вопроса займутся профильные ведомства и комитеты нижней палаты парламента: «По-хорошему, обратить на это внимание следовало бы. Я думаю, что внимание обратит Роскомнадзор и, в том числе, наш комитет. Наш председатель комитета Александр Евсеевич Хинштейн высказывался по этому поводу». Депутат также выразил мнение, что новые правила мессенджера не приведут к оттоку пользователей.

Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о возможности ограничить работу WhatsApp в России. Однако он пояснил, что это вопрос широкого обсуждения.

15 мая стало известно, что в силу вступили обновленные правила использования WhatsApp. В течение нескольких недель пользователи будут получать напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. Абонентам предложили либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить учетную запись.