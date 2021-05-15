В Госдуме раскритиковали обновленные правила использования WhatsApp

Новая политика WhatsApp в области персональных данных является неэтичной и противоречит российскому законодательству. Таким образом на новые правила мессенджера отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов», — раскритиковал парламентарий и напомнил о законе, регулирующем предоставление общедоступных персональных данных.

«Недавно начал действовать разработанный мною закон, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», — посчитал Горелкин.

Ранее сообщалось, что вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp. С 15 мая пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.