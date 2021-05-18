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Перечислены способы мошенников заработать на новой политике WhatsApp

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Фото: Globallookpress.com

Мошенники начали активно использовать перемены в мессенджере WhatsApp для создания новых способов обмана потенциальных жертв. Как сообщают «Известия», специалисты не нашли прямой связи между изменениями в политике мессенджера и действиями злоумышленников.

По словам экспертов, обновление правил пользования мессенджером является лишь предлогом для новых трюков мошенников с целью украсть данные или деньги у пользователей сервиса. Так, некоторые пользователи стали получать сообщения, что при отказе от принятия нового соглашения с WhatsApp отправка сообщений станет платной — по 0,01 евро за каждое. Специалисты считают, что под предлогом угрозы перехода на платное общение преступники в будущем могут попытаться подтолкнуть жертв к выполнению небезопасных действий.

Директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин отметил, что киберпреступники в основном все так же используют мессенджер для распространения вредоносного ПО и ссылок на фишинговые ресурсы. По его словам, это могут быть фальшивые интернет-магазины, «особые» или «специальные» версии мессенджеров, ложные уведомления о выплате компенсаций, выигрышах призов. При этом в большинстве случаев мошенники используют мессенджеры для попытки обмана банковских клиентов под самыми разными предлогами.

Опрошенные эксперты подчеркнули, что мошенники обычно задействуют самые сильные эмоции, которые побуждают жертв к действию: страх, любопытство, жадность и желание помочь. Волдохин привел в пример такие тексты, как «скидка 50 процентов при оплате прямо сейчас», «смотри, как ты отжигаешь на видео», «сообщение от службы судебных приставов».

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