Названы способы защитить Telegram от взлома

Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram от взлома, следует оперативно реагировать на сообщения с кодами верификации и вовремя блокировать в настройках чужие сессии в аккаунте. Такие способы в беседе с агентством «Прайм» назвала партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.

Проверить, заходил ли кто-то с этого аккаунта, можно в настройках безопасности. Там же можно принудительно завершить чужую сессию. «Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев», — пояснила эксперт.

По ее словам, взломать Telegram может любой, кому удастся получить доступ к чужому телефону или подглядеть код верификации.

Другим способом взлома служит клонирование сим-карты и перехват SMS-сообщений. Однако в таком случае код верификации приходит на все устройства, с которых был осуществлен вход в аккаунт, и сессию злоумышленников также можно прервать.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ заработать на новой политике мессенджера WhatsApp. Напрмер, некоторые пользователи стали получать сообщения, что при отказе от принятия нового соглашения с WhatsApp отправка сообщений станет платной — по 0,01 евро за каждое.