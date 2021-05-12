Российский суд оштрафовал Telegram на пять миллионов рублей

Российский суд оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление противоправной информации. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда, сумма штрафа составила пять миллионов рублей.

В Таганском суде Москвы отметили, что мессенджеру выписали два штрафа, каждый из которых составил 2,5 миллиона рублей.

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнула пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

В апреле сообщалось, что российский суд выписал несколько штрафов социальной сети Twitter за отказ удалять запрещенную информацию. Их итоговая сумма составила 8,9 миллиона рублей. В марте аналогичный штраф в размере трех миллионов рублей получила американская корпорация Google LLC.