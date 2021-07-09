WhatsApp получит новую функцию

Разработчики WhatsApp готовят обновление для смартфонов, которое должно модернизировать функцию отправки сообщений. Его получат пользователи Android и iOS, сообщает WABetaInfo.

По данным портала, обновление под кодовым номером 2.21.14.15 коснется того, как будут выглядеть ссылки в чатах. После установки новой версии программы превью заметно увеличатся в размерах: они будут содержать в себе намного больше информации, чем раньше. Благодаря этому пользователям не придется лишний раз переходить по ссылке, чтобы узнать ее содержимое.

Те сайты, которые не поддерживают увеличенные превью, будут отображаться как и раньше — в маленьком окошке с небольшим количеством данных. Обновление находится на стадии разработки, на данный момент оно доступно только бета-тестерам приложения. Пока неизвестно, когда его смогут установить остальные пользователи.

Ранее разработчики WhatsApp запустили новую функцию, позволяющую отправлять мультимедийные файлы, которые получатель сможет просмотреть всего один раз, после чего изображение исчезнет.

