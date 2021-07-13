Назван самый опасный для личных данных россиян мессенджер

Специалисты «Лаборатории Касперского» изучили динамику распространения фишинговых атак через популярные мессенджеры для Android. Как сообщается на сайте компании, в России с опасностью кражи личных данных чаще всего сталкиваются пользователь WhatsApp.

По данным «Лаборатории Касперского», россияне получают фишинговые ссылки чаще жителей других стран. Статистика Kaspersky Internet Security для Android показала, что 46 процентов попыток перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года были заблокированы именно в России.

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«Фишинговые ссылки в России распространялись чаще всего через WhatsApp — в 83 процентах случаев. На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7 процентов», — подчеркнули в компании.

«Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях», — отметила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты посоветовали внимательно проверять ссылки, которые пользователи получают в мессенджере. Если адрес вызывает сомнение, то стоит найти официальный сайт в поисковике и сравнить каждый символ.

Специалисты также призвали внимательно относиться к подозрительным сообщениям (например, к просьбам дать денег в долг) даже от знакомых — существует вероятность, что их аккаунты были взломаны. Кроме того, они порекомендовали настороженно относиться к предложениям легкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно;

Ранее эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защититься от мошенников и хакеров.