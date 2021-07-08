Россиянам назвали признак небезопасных сайтов

Эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум рассказал россиянам, как распознать небезопасный сайт. Его слова приводит радио Sputnik.

В первую очередь необходимо обращать внимание на адрес онлайн-ресурса. Cсылка должна состоять из www, после которых следует точка и название бренда или организации. Адрес безопасного сайта заканчивается на .ru, .рф или .com.

По словам эксперта, следует насторожиться, если после указания доменной зоны стоит точка и что-то еще. Это может свидетельствовать о том, что сайт фальшивый, а доступ к вашим данным могут получить злоумышленники. Керценбаум подчеркнул, что такие детали помогут отличить сайт-копию от оригинала.

Ранее адвокат преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов предупредил россиян об уловках мошенников на сайтах объявлений. Он предупредил, что следует внимательно относиться к требованиям предоплаты, не вводить данные карты и осмотрительно подходить к выбору контрагентов.