Названы самые популярные мошеннические сайты-клоны

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко назвал в интервью радио Sputnik сайты-клоны, которые чаще всего подделывают мошенники.

Так, злоумышленники часто клонируют сайты, которые находятся на первых позициях в выдаче поисковых систем. Обычно эти ресурсы специализируются на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также билетов в театры, кино и на массовые мероприятия.

Такие сайты могут работать по двум принципам. Первый из них вообще не предполагает продажу того товара, который ищет пользователь. Обычно эти ресурсы рекламируют в социальных сетях билеты со скидкой. «При вводе платежных данных вы либо лишитесь денег с карты в целом, либо получите на руки совершенно не то, что заказывали», — пояснил эксперт.

Во втором случае копии известных сайтов — это ресурсы, которые продают билеты, но не дешевле.Так, злоумышленник предлагает купить билет дешевле, чем на официальном сайте. Однако при покупке с карты списывается на 10 тысяч рублей больше. «Билет при этом реально приобретается, просто этот сайт был неким "фильтром" между вами и настоящим сайтом», — сказал Пащенко.

Ранее Group-IB зафиксировала всплеск мошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Специалисты тогда выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, объяснив такой рост объявлением 4-7 мая нерабочими днями.