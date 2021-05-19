У пользователей популярной соцсети начали красть пароли через объявления

Фейковые объявления о пропаже детей стали активно появляться в популярной соцсети Facebook. Как сообщает организация по борьбе с фейковыми новостями Full Fact, эти публикации опасны для пользователей, так как через них у людей крадут пароли и другую личную информацию.

По данным сотрудников Full Fact, подобные сообщения начали активно появляться в Facebook. Чаще всего в них фигурирует подросток по имени Элли Моррад (Ellie Morrad), а в конце присутствует ссылка.

Специалисты подчеркнули, что проверили объявление и выяснили, что одно не соответствует действительности. Так, в одном из сообщений говорится, что она пропала без вести в Сент-Неотсе, а в другом — в Портмадоге, совершенно в разных городах и регионах Британии.

Также в Full Fact проверили снимок девушки и выяснили, что на нем изображена не Моррад, а жительница Огайо, которая пропала без вести и была найдена в конце 2020 года.

Подчеркивается, что мошенники, разместившие объявление, крадут данные при переходе пользователя по ссылке в конце публикации. По ней потенциальных жертв просят «войти в систему», используя имя пользователя и пароль Facebook, чтобы просмотреть видео. Другое похожее объявление отправляло пользователей на сайт, который выглядел как страница входа в Facebook, но на самом деле был поддельным.

Ранее сообщалось, что российских пользователей популярной соцсети TikTok начали обманывать с помощью фейкового сайта, который мошенники используют для кражи аккаунтов.