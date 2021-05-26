В России впервые оценили ущерб государству от нелегальной продажи сигарет в сети

В России за 2020 год рынок нелегальной продажи сигарет в сети превысил 500 миллионов рублей. Ущерб государству от подобной деятельности в интернете впервые оценила международная компания Group-IB в релизе для «Ленты.ру».

Отмечается, что ущерб от недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС оказался еще выше — 1,1 миллиарда рублей. По данным Group-IB, в Рунете действует более 700 сайтов по продаже табачной продукции. Сетка самого масштабного онлайн-магазина насчитывала 180 связанных доменов. Также торговля ведется в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Специалисты компании выяснили, что самым популярным товаром в интернете в этой категории в прошлом году были «классические» сигареты. На их продажи в сети приходится 73,6 процента черного рынка. В тройку вошли табачные стики (25,1 процента) и электронные сигареты (1,3 процента).

При этом эксперты зафиксировали 166 сайтов, продающих контрафактные сигареты. По их оценке, мошенники подделывают около 200 известных брендов, почти четверть из которых — российские. Были найдены и несколько ресурсов с фейковыми табачными стиками и электронными сигаретами.

Ранее Group-IB зафиксировала всплеск мошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Специалисты тогда выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, объяснив такой рост объявлением 4-7 мая нерабочими днями.