Telegram оштрафовали в России еще на 11 миллионов рублей

Российский суд назвал общую сумму штрафов, выписанных мессенджеру Telegram. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Таганского суда, компанию оштрафовали еще на 11 миллионов рублей.

Отмечается, что причиной санкций стало неудаление контента. Общая сумма штрафов, выписанных компании за последние месяцы, составила 26 миллионов рублей.

Штрафы в размере пяти, четырех и двух миллионов рублей были вынесены по трем аналогичным протоколам. Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 13.41 (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Ранее Telegram уже штрафовали за подобные нарушения. В июне сумма штрафа за неудаление запрещенного контента составила 10 миллионов, а в мае — пять миллионов рублей.

В решениях не говорится, о каких именно постах идет речь. Последние недели и месяцы подобные решения выносятся за публикации, в которых людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.