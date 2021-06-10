Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

В решениях не говорится, о каких именно постах идет речь. Последние недели и месяцы подобные решения выносятся за публикации, в которых людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.

Гуринчук подчеркнула, что Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП России («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы согласно законодательству»).

За два протокола назначены штрафы по два миллиона рублей, за другие два — еще по три миллиона. Максимум по этим нарушениям мессенджер мог получить в сумме 16 миллионов рублей штрафа.

Ранее в мае мессенджер Telegram уже штрафовали за подобные нарушения. Сумма штрафа составила пять миллионов рублей. Тогда суд выписал два штрафа, каждый из которых составил 2,5 миллиона рублей.