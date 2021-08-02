В России оценили претензии Роскомнадзора к WhatsApp и Twitter

Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России (ОП РФ) Артем Кирьянов назвал абсолютно обоснованными штрафы, которые грозят компаниям Twitter, Facebook и WhatsApp в России за нарушение закона о локализации данных. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт положительно оценил действия Роскомнадзора, составившего административные протоколы в отношении нарушителей. Он также призвал американские корпорации к диалогу.

По словам Кирьянова, отслеживание соблюдения законодательства — это прямая функция Роскомнадзора. Кроме того, Twitter, Facebook и WhatsApp уже не первый раз получают штрафы за эти нарушения, поэтому работа регулятора, по его мнению, «носит планомерный системный характер».

В разговоре с «Лентой.ру» председатель Российского союза налогоплательщиков отметил, что ОП РФ неоднократно приглашала представителей крупнейших IT-корпораций к диалогу, однако эти попытки каждый раз проваливались.

Отвечая на вопрос о том, как добиться того, чтобы зарубежные интернет-компании соблюдали российские законы, эксперт отметил, что существует несколько вариантов того, как государство может работать с корпорациями. К примеру, по его словам, можно замедлять трафик, как это уже происходило с Twitter несколькими месяцами ранее.

«Мне кажется, будет очень продуктивным так называемое приземление юридических лиц, представительств IT-компаний в России. То есть создание полноценных представительств и офисов, несущих полную ответственность за то, что происходит в юрисдикции страны. Как показывает международная практика, это работает», — предложил эксперт. Другой потенциально действенный способ — введение оборотных штрафов, размер которых будет варьироваться в зависимости от выручки компании.

«Ни одна интернет-компания, ни одна транснациональная корпорация не планирует уходить с российского рынка и переставать зарабатывать деньги на россиянах, поэтому такое двустороннее движение рано или поздно должно возникнуть. Я думаю, что во многом Россия к такому понуждению к диалогу уже законодательно подготовилась. И я думаю, что такой диалог будет реализован», — добавил член ОП РФ.

Кирьянов заключил, что диалог между государством и бигтехом стал бы гораздо полезнее, чем замедление трафика и блокировки. По словам эксперта, применение жестких санкций скажется негативно как на правительстве страны, так и на ее гражданах.

В конце июля Мировой суд Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Twitter, Facebook и WhatsApp за повторный отказ от локализации данных россиян. Если корпорации будут признаны виновными, им грозят штрафы в размере от 6 до 18 миллионов рублей.