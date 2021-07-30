Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net. Об этом в Facebook сообщил основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин.

«Роскомнадзор в 13:55 сегодня уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ», — написал Осечкин.

Случившееся основатель правозащитного проекта Gulagu.net, специализирующегося на разоблачении фактов нарушения прав заключенных в российских тюрьмах и борьбе с коррупцией, назвал «очередной попыткой подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и обо всем, что ожидает их в российских страшных тюрьмах».

Осечкин заявил, что Gulagu.net продолжит свою деятельность, несмотря на блокировку сайта Роскомнадзором.

В мае правозащитный проект Gulagu.net приостановил деятельность на территории России после девяти лет работы. В сообщении также было сказано, что прекращена деятельность совета координаторов организации.

Тогда Осечкин объяснил, что данное решение было принято из-за опасений за жизнь и свободу сотрудников. По его словам, некоторые ключевые координаторы проекта уже уехали из России, и отказ от представительства в ней не повлияет на деятельность организации.