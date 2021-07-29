Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt

Роскомнадзор направил очередное требование администрации сайта DeviantArt: регулятор потребовал удалить запрещенные на территории страны публикации, включая порнографию и суицидальный контент. Как сообщается на сайте регулятора, в противном случае ресурсу пригрозили блокировкой.

В ведомстве сообщили, что на DeviantArt существуют публикации с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным контентом, запрещенным в России по решению суда. В Роскомнадзоре добавили, что требования удалить противоправную информацию направлялись сайту неоднократно.

«Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен», — предупредил регулятор.

DeviantArt — один из самых крупных ресурсов для художников, фотографов и иллюстраторов, основанный в США в 2001 году.

Впервые DeviantArt был заблокирован Роскомнадзором 5 августа 2014 года. Причиной стали 12 иллюстраций и две галереи, размещенных авторами и пользователями сайта картинок. 7 августа блокировку сняли.

