Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен genius.com

Роскомнадзор заблокировал американский сайт genius.com с разборами текстов песен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в РКН, в Единый реестр запрещенной информации было внесено 30 страниц сайта. Это сделано на основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России.

В Роскомнадзоре объяснили, что ведомство регулярно направляло провайдеру хостинга и администратору сайта требования об удалении противоправного контента. Однако требование к настоящему моменту так и не было выполнено. Речь идет о материалах с содержанием «пропаганды экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента».

В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к сайту, добавили в пресс-службе.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube игнорирует требования и не удаляет видео, запрещенные по российским законам. Федеральная служба направила компании Google LLC, которая владеет YouTube, более 24 тысяч сообщений с требованиями удалить запрещенный контент, опубликованный на видеохостинге. Сейчас порядка пяти тысяч запрещенных материалов до сих пор не удалены.