В Роскомнадзоре объяснили блокировку сайта Навального

В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайты Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), а также нескольких его сторонников. Причины этого решения регулятор назвал «Ленте.ру».

«Согласно требованию Генпрокуратуры России упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности», — заявили в ведомстве.

В регуляторе подтвердили, что доступ к информационным ресурсам был ограничен с 26 июля.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, а также юриста ФБК Любови Соболь и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Сайты navalny.com, soboll.ru и leonidvolkov.ru были внесены в реестр на основании статьи 15.3. Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, в список входят «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».