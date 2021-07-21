В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети

В России с 15 июня по 15 июля тестировали отключение Рунета от глобальной сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы.

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По данным источников издания, в учениях принимали участие крупные операторы связи. Официальные итоги еще не подведены, однако предварительно тестирование признали успешным.

Отмечается, что в ходе учений оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других внешних угроз. Другой источник РБК отметил, что тестировалась возможность физического отключения российской части интернета.

В Роскомнадзоре в ответ на просьбу прокомментировать эти сведения отметили, что учения проводятся ежегодно в соответствии с законодательством. Представители операторов связи от комментариев отказались.

Закон об устойчивом интернете в России начал действовать с 1 ноября 2019 года. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.