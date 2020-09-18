Оборудование для устойчивого интернета назвали работающим без нареканий

Предлагаемое Роскомнадзором оборудование, устанавливаемое в рамках закона об устойчивом интернете, работает без нареканий. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель гендиректора ПАО «Гипросвязь» Алексей Васильев.

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Он заявил, что все технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) прошли лабораторные испытания и пилотные внедрения. Кроме того, ТСПУ сертифицированы, иначе бы их нельзя было установить. «Оборудование работает в штатном режиме, нареканий к функционированию нет», — отметил Васильев.

Закон об устойчивом интернете в России начал действовать с 1 ноября 2019 года. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.