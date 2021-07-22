Кремль объяснил тестирование отключения Рунета от глобальной сети

Учения по отключению Рунета от глобальной сети актуальны, так как киберпреступность набирает обороты. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью», — отметил пресс-секретарь президента России.

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Песков также уточнил, что о результатах учения следует спрашивать у ведомств, ответственных за их организацию — в первую очередь, у Роскомнадзора и Минсвязи.

Ранее сообщалось, что в России с 15 июня по 15 июля тестировали отключение Рунета от глобальной сети. В учениях принимали участие крупные операторы связи. Официальные итоги еще не подведены, однако предварительно тестирование признали успешным.

Закон об устойчивом интернете в России начал действовать с 1 ноября 2019 года. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.