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Проект Gulagu.net объявил о приостановке деятельности на территории России

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Владимир Осечкин
Владимир Осечкин
Фото: страница Владимира Осечкина в Facebook

Правозащитный проект Gulagu.net приостановил деятельность на территории России после девяти лет работы. Об этом объявил основатель проекта Владимир Осечкин на его сайте.

В сообщении также сказано, что прекращена деятельность совета координаторов организации.

«Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удаленные от границ с Россией места более чем на три тысячи километров», — сообщил Осечкин. Он добавил, что проект пересмотрел Протокол безопасности и принимает усиленные меры для защиты координаторов, которые продолжат проводить расследования.

Осечкин объяснил, что данное решение было принято из-за опасений за жизнь и свободу сотрудников. По его словам, некоторые ключевые координаторы проекта уже уехали из России, и отказ от представительства в ней не повлияет на деятельность организации.

Он добавил, что сайт Gulagu.net, горячая линия, интернет-приемнаяи YouTube-канал проекта продолжать работать. С сайта организации будут скрыты упоминания имен коллег-координаторов.

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