В России оценили число несправедливо осужденных граждан

Количество несправедливо осужденных в России может доходить до десятков тысяч. Политзаключенных насчитывается в два-три раза больше, чем 300 человек из списка правозащитного центра «Мемориал». Об этом говорится в докладе организации «О ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями в России в 2018 — 2019 годах».

По словам представителей центра, такие оценки дают эксперты-правозащитники и «жертвы этой системы, которые были вынуждены изучить ее на собственном опыте».

С 2015 года число известных политзаключенных в стране выросло более чем в шесть раз. Согласно данным «Мемориала», большинство этих людей было осуждено за религиозную принадлежность, высказывания и действия на тему вероисповедания.

Правозащитники призвали перестать преследовать активистов за их деятельность и отменить статьи о нарушениях на митингах, оскорблении чувств верующих и призывах к сепаратизму, пересмотреть антиэкстремистское законодательство и требования к НКО-иноагентам.

В разговоре с «Интерфаксом» зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил, что российских политзэков нет, потому что «у нас нет политических статей». Разговоры о таких заключенных он назвал попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

В последней версии списка политзэков указаны 314 имен. Среди них московский оппозиционер Марк Гальперин, историк Юрий Дмитриев, фигуранты дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года, а также дела ингушской оппозиции, «Нового величия», «Сети», сторонников «Артподготовки» и другие.

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