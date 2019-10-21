Правозащитники потребовали отмены закона об иностранных агентах в России

В России необходимо отменить закон об иностранных агентах, иначе гражданское общество будет уничтожено. Об этом заявила председатель благотворительной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, передает «Интерфакс».

«Исправить этот закон невозможно. Закон об иностранных агентах должен быть отменен, либо гражданское общество в России будет уничтожено», — сказала она, указав на «бесконечные придирки» к общественным организациям, из-за которых им якобы приходится отчитываться четыре раза в год. В качестве примера она привела движение Льва Пономарева «За права человека», которое хоть и вносило исправления «согласно закону», но «система не видит исправлений» (Минюст подал иск о ликвидации движения 15 октября — прим. «Ленты.ру»).

«Когда принимали закон об иноагентах, нам говорили, что ничего страшного в нем нет, он совпадает с американским законом, никакого очернения организаций, которые окажутся в реестре, не предполагается. <...> Оказалось, это чистейшей воды ложь», — заключила Ганнушкина.

Сам Пономарев отметил, что в случае ликвидации движения «За права человека» организация будет продолжать свою деятельность. «Мы можем изменить название, образовать новое юрлицо, остаться без юрлица. Мы это обсуждаем, думаю, воспользуемся моментом, расширим движение. Много новых направлений, мы защищаем экологов. Думаю, возродимся на фоне несчастья», — заключил он.

Движение Пономарева было внесено в список иностранных агентов в феврале. По словам правозащитника, поводом для внесения организации в реестр могло стать финансирование некоммерческой организацией «Горячая линия», которой он руководит. Он также отмечал, что организация борется с пытками в российских колониях и, например, в 2018 году она получала 500 тысяч рублей от посольства Франции и 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками. Основаниями для иска о ликвидации движения со стороны Минюста стало, во-первых, несоответствие устава организации поправкам в Гражданский кодекс, а, во-вторых, тот факт, что движение было неоднократно оштрафовано Роскомнадзором и признано иностранным агентом.

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