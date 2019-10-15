В России захотели ликвидировать движение защиты прав человека

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск с требованием ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Ведомство потребовало упразднить движение вместе с его структурными подразделениями, а также исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц, говорится в тексте документа.

В организации отметили, что основная причина обращения Минюста — несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс. При этом правовую коллизию в ведомстве заметили лишь спустя четыре года после принятия устава и его успешной регистрации. Руководство «За права человека» предложило дождаться съезда организации, на котором в ее устав внесут новые поправки, но в министерстве не ответили на обращение.

Еще одна претензия Минюста якобы состоит в том, что движение было неоднократно оштрафовано Роскомнадзором и признано иностранным агентом.

Движение Пономарева внесено в список иностранных агентов в феврале. По словам правозащитника, поводом для внесения организации в реестр могло стать финансирование некоммерческой организацией «Горячая линия», которой он руководит. Он также отмечал, что организация борется с пытками в российских колониях и, например, в 2018 году она получала 500 тысяч рублей от посольства Франции и 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками.

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