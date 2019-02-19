Российского правозащитника отправили в психбольницу по заявлению мэра

Главу вологодского отделения движения «За права человека» Григория Винтера отправили на принудительное психиатрическое обследование после того, как мэр Череповца Елена Авдеева подала на него в суд. Об этом правозащитник Лев Пономарев сообщил в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

По информации Пономарева, утром 18 февраля к Винтеру пришли силовики и увезли в суд. Причиной тому послужило исковое заявление Авдеевой, которая потребовала проверить мужчину у психиатра. На суде правозащитник попросил отложить заседание до приезда адвоката и закрыть процесс, так как на нем должны были огласить информацию о его здоровье. Судья отказал ему по обоим пунктам, и Винтер решил покинуть зал в знак протеста. В его отсутствие суд рассмотрел иск в пользу мэра, и на следующий день полицейские насильно доставили Винтера в Вологодскую психиатрическую больницу.

Материалы по теме «Будут и дальше сажать детей» Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки

«Мы просим Совет по правам человека и Уполномоченного по правам человека взять ситуацию с Григорием Винтером под контроль», — написал Лев Пономарев. Он указал, что у Винтера и Авдеевой давний конфликт: в течение двух лет правозащитник боролся за сохранение леса, который городские власти хотели вырубить для строительства жилых домов. Экоактивисты требовали от губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова отправить Авдееву в отставку. Глава движения считает, что это и стало поводом для иска к Винтеру.

16 февраля Винтера сняли с поезда Москва — Череповец, продержали в отделе около двух часов и обыскали, потому что он «состоит в организации, которая признана иностранным агентом» и «может везти экстремистскую литературу».

13 февраля Минюст повторно внес движение «За права человека» в реестр иностранных агентов. На следующий день в этот список добавили фонд «В защиту прав заключенных», который основала правозащитница Людмила Алексеева, и некоммерческую организацию «Горячая линия», которая борется с пытками в российских колониях. Обе этих НКО возглавляет Пономарев.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!