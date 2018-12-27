Движение Льва Пономарева осталось без средств к существованию

Движение правозащитника Льва Пономарева, отбывшего 16 суток ареста за призыв приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», впервые за восемь лет оставили без президентского гранта. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы». Расшифровка интервью опубликована на сайте радиостанции.

По словам Пономарева, причиной отказа стала плохо составленная заявка на получение средств из госбюджета. «Мы существовали только за счет финансирования президентских грантов. И нам на следующий год грант не дали», — сообщил он, добавив, что в 2018 году размер гранта составил 15 миллионов рублей.

Правозащитник уточнил, что средства нужны на финансирование двух организаций: движения «За права человека» и Фонда защиты прав заключенных. Он рассказал, что уже начал обращаться за помощью к людям и договорился о «нерегулярных деньгах», но имена частных инвесторов называть не стал.

Пономарев добавил, что не намерен получать финансирование из иностранных источников. «Правозащитное народное движение не может быть иностранным агентом», — напомнил он.

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21 декабря стало известно о том, что Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста, назначенного ему за публикацию в сети с призывом принять участие в несанкционированной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов уголовных дел «Нового величия» и группы «Сеть».

По словам адвоката, Ирины Яценко, правозащитник не писал пост с призывом, а сделал репост записи с сайта «Эха Москвы», под которой не было подписи автора. Она добавила, что Пономарев пытался согласовать акцию и уведомлял о ней власти. Изначально ему назначили 25 суток ареста, позднее срок сократили. Из спецприемника его вывезли тайно, не дав встретиться с родственниками и журналистами.

В декабре сообщалось, что Министерство юстиции России внепланово проверит движение «За права человека». Согласно копии уведомления, организация должна предоставить документы за последние три года до 14 января (несколько десятков пунктов, связанных с бухгалтерией, грантами, штатным расписанием), а также переписку с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ и интернете.

Акция «За наших и ваших детей» прошла в нескольких российских городах 28 октября, была несогласованна и закончилась задержаниями. Десять фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть», созданном активистами-антифашистами, было возбуждено в октябре 2017 года. Семьи обвиняемых утверждали, что молодые люди занимались страйкболом.

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