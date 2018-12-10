Льва Пономарева не отпустили на похороны Людмилы Алексеевой

Тверской суд Москвы не отпустил лидера движения «За права человека» Льва Пономарева из-под ареста ради посещения похорон главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает «Медиазона».
Пономарев отбывает 16 суток ареста за повторное нарушение порядка проведения акции. Он просил суд приостановить или прекратить исполнение наказания и позволить ему принять участие в организации церемонии прощания с Алексеевой и посетить это мероприятие. Однако судья Дмитрий Гордеев пришел к выводу, что правозащитники не были близкими знакомыми и их общение ограничивалось лишь совместными проектами.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что было бы «совершенно правильно» позволить «единомышленнику, человеку, который долгие годы проработал вместе с Людмилой Михайловной, попрощаться».
Алексеева умерла 8 декабря в больнице на 92-м году жизни. Прощание с ней пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Пономарев отбывает наказание за публикацию в Facebook с призывом приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Сначала ему дали 25 суток ареста, потом срок сократили до 16 суток.