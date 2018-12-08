Умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве на 92-м году жизни умерла правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на журналиста Николая Сванидзе.

Информацию о ее кончине также подтвердили в Совете по правам человека при президенте России. «В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью», — приводятся в публикации слова главы СПЧ Михаила Федотова.

Он добавил, что Алексеева и в последние дни не оставляла работу, раздавая поручения своей помощнице.

В СПЧ уточняют, что правозащитница скончалась в палате московской ГКБ №15. «Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны. Именно так и случилось сегодня в 19:30», — сообщает Совет.

Московская Хельсинкская группа, созданная в 1976 году, — старейшая в России организация по защите прав человека. Людмила Михайловна Алексеева, одна из основателей МХГ, с 1996-го была ее председателем. В 2000-е годы входила в Комиссию по правам человека при президенте (впоследствии эта структура была преобразована в Совет по правам человека), в декабре 2018-го вошла в новый состав СПЧ.