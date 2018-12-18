Движение Льва Пономарева решили проверить после слов Путина

Министерство юстиции России внепланово проверит движение «За права человека». Об этом говорится в блоге руководителя организации Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы».

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Согласно копии уведомления, движение должно предоставить документы за последние три года до 14 января (несколько десятков пунктов, связанных с бухгалтерией, грантами, штатным расписанием), а также переписку с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ и интернете. «Все должно быть прошито, пронумеровано, подписано и скреплено печатью. (...) За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов грозятся административной ответственностью», — говорится в сообщении.

Как указал в своем письме отбывающий 16 суток административного ареста Пономарев, внеплановую проверку Минюстом он рассматривает как меру, которая должна «снять нерешительность в словах президента». Речь идет о выдержках из встречи участников Совета по правам человека (СПЧ) с главой государства, на которой фамилия правозащитника неоднократно упоминалась в связи с задержанием и обсуждением дел организаций «Сеть» и «Новое величие». «Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде "надо разобраться"», — отметил Пономарев.

5 декабря Тверской суд Москвы приговорил 77-летнего правозащитника к 25 суткам ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Защитники отмечали, что Пономарев сделал репост записи с сайта «Эха Москвы», под которой не было подписи автора, а также известил власти об акции и пытался согласовать ее. Суд сократил срок до 16 суток

Несогласованная акция «За наших и ваших детей» прошла в нескольких российских городах 28 октября и закончилась задержаниями.

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