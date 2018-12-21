Правозащитника Пономарева освободили и оставили на улице

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста. Однако из спецприемника его вывезли тайно, не дав встретиться с родственниками и журналистами. Об этом корреспондент «Серебряного дождя» сообщил в эфире радиостанции.

Утром пятницу, 21 декабря, правозащитника силой вывели и отвезли на машине с спецсигналами к одному из отделений полиции, там его высадили с вещами.

Как уточняет «Интерфакс», Пономарева выпустили из ОВД Мещанское, куда доставили в районе 08:30 утра. «Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис», — сообщил правозащитник.

Пономарев отбывал административный арест, назначенный ему за организацию несанкционированной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов уголовных дел «Нового величия» и группы «Сеть». Изначально ему назначили 25 суток ареста, позднее срок сократили до 16 дней.

Пономарева задержали дома поздно вечером 2 декабря. Акция «За наших и ваших детей» прошла в нескольких российских городах 28 октября, была несогласованна и закончилась задержаниями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!