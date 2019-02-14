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Фонд Людмилы Алексеевой внесли в список иностранных агентов

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Минюст включил фонд «В защиту прав заключенных», который основала правозащитница Людмила Алексеева, в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято по результатам внеплановой проверки документов организации. Также в список иноагентов попала некоммерческая организация правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия», которая борется с пытками в российских колониях.

Днем ранее, 13 февраля, в реестр попало движение Льва Пономарева «За права человека». По словам правозащитника, поводом для этого могло стать зарубежное финансирование «Горячей линии». В 2018 году она получала 500 тысяч рублей от посольства Франции и 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками.

В январе министерство начало внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал», по результатам которой его не стали вносить в список «иностранных агентов». В 2016 году организацию вносили в этот реестр и оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ от добровольной регистрации в новом статусе.

Движение «За права человека» было причислено к НКО-иноагентам в декабре 2014 года, через год его исключили из списка. В декабре 2018-го Минюст провел внеочередную проверку организации.

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