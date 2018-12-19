В Москве появится мемориальная доска Людмиле Алексеевой

В Москве на фасаде дома на Арбате, где проживала правозащитница Людмила Алексеева, появится мемориальная доска в ее честь. Об этом сообщается на сайте фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий», который проводит конкурс на проект таблички среди скульпторов, художников, архитекторов и студентов.
Здание на Арбате было выбрано не случайно: именно здесь прошло ее довоенное детство и сюда же она поселилась после возвращения из эмиграции. «В дом к правозащитнице приходили многие знаменитые люди, которых Людмила Алексеева принимала с неизменной добротой и гостеприимством», — добавили в фонде.
Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась в больнице вечером 8 декабря на 92-м году жизни. Проститься с ней 11 декабря в Центральном доме журналиста пришли в том числе президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Тело правозащитницы будет захоронено в США в семейной могиле в Вашингтоне.