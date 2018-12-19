В Москве появится мемориальная доска Людмиле Алексеевой

В Москве на фасаде дома на Арбате, где проживала правозащитница Людмила Алексеева, появится мемориальная доска в ее честь. Об этом сообщается на сайте фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий», который проводит конкурс на проект таблички среди скульпторов, художников, архитекторов и студентов.

Материалы по теме «Я понимала, что меня арестуют» Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева

Здание на Арбате было выбрано не случайно: именно здесь прошло ее довоенное детство и сюда же она поселилась после возвращения из эмиграции. «В дом к правозащитнице приходили многие знаменитые люди, которых Людмила Алексеева принимала с неизменной добротой и гостеприимством», — добавили в фонде.

Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась в больнице вечером 8 декабря на 92-м году жизни. Проститься с ней 11 декабря в Центральном доме журналиста пришли в том числе президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Тело правозащитницы будет захоронено в США в семейной могиле в Вашингтоне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru